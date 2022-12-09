Банки Казахстана получили разрешение на операции по картам «Мир»

Банкам Казахстана выдано разрешение на проведение операций по платежным картам «Мир». Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщила пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

Накануне агентство получило письмо из Управления по контролю за иностранными активами (подразделение минфина США [OFAC]). В нем разъяснялось, что в США не возражают против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами «для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность».

Речь идет о гражданах, переехавших из России в Казахстан. При этом отмечается, что операции с платежной системой «Мир» «останутся под особым контролем в целях недопущения её использования для обхода антироссийских санкций».

Ранее, 1 ноября, «Известия» выяснили, что карты российской платежной системы продолжают принимать как минимум в пяти турецких отелях. Так, после того, как местный банк Ziraat прекратил работать с «Миром», в отеле Papillon Zeugma Relaxury подключили российский сервис Sigma, который принимает нацкарты, а затем отправляет платеж банку в РФ за вычетом комиссии. В Papillon Belvil также рассказали, что подключили альтернативную систему для приема платежей. В трех отелях турецкой сети Nirvana также продолжают принимать карты «Мир», причем успешные транзакции были и в октябре, после блокировки российских карт турецкими банками.

О прекращении работы с «Миром» тремя госбанками Турции Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank стало известно 27 сентября.

14 октября сообщалось, что киргизский банк «Компаньон» заявил о прекращении обслуживания с 4 октября карт российской платежной системы «Мир», выпущенных 21 российским банком.

При этом ранее, 8 октября, газета Al-Shorouk написала, что операции с российской национальной валютой и картами платежной системы «Мир» в ближайшее время могут начаться в банках Египта.

Карты национальной платежной системы используют в том числе в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и др. Вскоре карты «Мир» будут принимать в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Китае. Как заявил 6 сентября вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, переговоры с этими странами уже ведутся.