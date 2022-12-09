Реклама
Прямой эфир
Мир
FT заявила о новой пробке из танкеров с нефтью перед Босфором
Общество
СК назвал сварочные работы причиной пожара в ТЦ «Мега Химки»
Экономика
Песков назвал введение потолка цен на нефть абсурдом и пообещал скорый ответ
Мир
Путин заявил о поощрении Западом террора в Донбассе
Мир
Песков предрек пагубные последствия для Прибалтики из-за сноса памятников СССР
Мир
Медведев заявил об отсутствии героев на Западе
Мир
Путин указал на повышенные требования к контактам оборонных ведомств из-за угроз
Происшествия
В Москве сосед спас выпавшего из окна трехлетнего ребенка
Мир
Лукашенко пришел пешком на саммит ЕАЭС из-за незаводившегося Mercedes
Экономика
Путин указал на очевидный тренд снижения инфляции в России
Общество
Попытавшемуся ограбить бюро быстрых займов выдали фальшивые купюры
Политика
В Госдуме заявили о попытках Венгрии выжить в геополитической игре внутри ЕС

Банки Казахстана получили разрешение на операции по картам «Мир»

0
Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банкам Казахстана выдано разрешение на проведение операций по платежным картам «Мир». Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщила пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

Блеснуть номером: в СБП прорабатывают переводы в Армению и Казахстан
Когда планируется протестировать трансграничные переводы через сервис ЦБ

Накануне агентство получило письмо из Управления по контролю за иностранными активами (подразделение минфина США [OFAC]). В нем разъяснялось, что в США не возражают против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами «для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность».

Речь идет о гражданах, переехавших из России в Казахстан. При этом отмечается, что операции с платежной системой «Мир» «останутся под особым контролем в целях недопущения её использования для обхода антироссийских санкций».

Ранее, 1 ноября, «Известия» выяснили, что карты российской платежной системы продолжают принимать как минимум в пяти турецких отелях. Так, после того, как местный банк Ziraat прекратил работать с «Миром», в отеле Papillon Zeugma Relaxury подключили российский сервис Sigma, который принимает нацкарты, а затем отправляет платеж банку в РФ за вычетом комиссии. В Papillon Belvil также рассказали, что подключили альтернативную систему для приема платежей. В трех отелях турецкой сети Nirvana также продолжают принимать карты «Мир», причем успешные транзакции были и в октябре, после блокировки российских карт турецкими банками.

О прекращении работы с «Миром» тремя госбанками Турции Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank стало известно 27 сентября.

14 октября сообщалось, что киргизский банк «Компаньон» заявил о прекращении обслуживания с 4 октября карт российской платежной системы «Мир», выпущенных 21 российским банком.

При этом ранее, 8 октября, газета Al-Shorouk написала, что операции с российской национальной валютой и картами платежной системы «Мир» в ближайшее время могут начаться в банках Египта.

Карты национальной платежной системы используют в том числе в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и др. Вскоре карты «Мир» будут принимать в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Китае. Как заявил 6 сентября вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, переговоры с этими странами уже ведутся.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022