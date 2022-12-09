Символы Волгограда отправят в космос в рамках проекта «Космос Победы»

Жители Волгоградской области сформировали посылку для космонавтов МКС, которую отправят на орбиту в 2023 году. Планируется, что в феврале на космическую орбиту выведут макет летательного аппарата, на котором будут 427 рисунков волгоградских школьников и изображение монумента «Родина-мать зовет!».

После космического путешествия все атрибуты передадут на хранение в музеи Волгограда и области.

Символы региона в ближайшее время передадут летчику-космонавту, герою России Сергею Кудь-Сверчкову. Торжественная церемония пройдет в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».

ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на городскую администрацию отмечает, что это мероприятие — часть проекта «Космос Победы» Фонда социальных проектов «Наследие». Он приурочен к празднованию 80-летия Сталинградской Победы. Цель проекта — сохранение исторической памяти, а также популяризация роли России в освоении космоса.

В рамках этой же программы в Волгоград приезжал космонавт-испытатель Олег Новицкий. Он официально открыл неделю космоса в планетарии.

Ранее, 28 ноября, сообщалось, что космонавт «Роскосмоса» Сергей Прокопьев провел пробную печать с помощью 3D-принтера на борту МКС. Это была пробная деталь, напечатанная с помощью филамента, который доставили на транспортном грузовом корабле «Прогресс МС-21» в октябре.