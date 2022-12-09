Партию грибов пытались незаконно вывезти из Саратова в Казахстан

Из Саратовской области в Казахстан не выпустили грузовик с шампиньонами. Пограничники регионального управления ФСБ вернули назад 10 т грибов.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на управление Россельхознадзора, 6 декабря на трассе Р-208 Тамбов – Ершов на контрольном посту «Озинки» был установлен грузовик, который следовал в Казахстан.

Во время осмотра выяснилось, что фура перевозила подкарантинные шампиньоны с недействительным фитосанитарным сертификатом. Перевозчику выдали предписание вернуть груз на территорию России и оформить необходимые документы.

В конце ноября сообщалось, что сотрудники таможни не позволили вывезти из Якутии в Нидерланды кости мамонта, пещерного медведя и шерстистого носорога. По факту контрабанды культурных ценностей возбуждено уголовное дело.