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Почти 40 км трассы «Балтия» отремонтировали в Псковской области

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Капитальный ремонт почти 40 км трассы М-9 «Балтия» выполнили в Псковской области. Участок дороги введен в эксплуатацию в Себежском районе.

Ремонт на участке с 574-го по 612-й км проводили в два этапа. Подрядчик снял старое покрытие дороги, разобрал бетонное основание и установил новое из долговечных смесей. Кроме того, дорожники заменили слабые грунты на болотистых участках, пишет Псковское агентство информации.

Рабочие заменили 22 старые железобетонные трубы, на их месте установлены металлические гофрированные трубы. Общая площадь нового дорожного покрытия составляет 220 тыс. кв. м.

На 608-м км была оборудована площадка для отдыха. Она рассчитана на один грузовик и четыре легковых автомобиля. Также выполнено переустройство высоковольтных линий и сетей связи. Рабочие смонтировали больше 1 км металлического перильного и 14,46 км барьерного ограждений.

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