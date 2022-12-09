Стрелявший по полицейским в Ростовской области принял их за «укропов»

Подозреваемый в стрельбе по полицейским в Новошахтинске Ростовской области Павел Николин заявил 9 декабря, что открыл огонь, думая, что перед ним украинские боевики.

«Потому что были не по форме [одеты] и документы не предоставили», — сказал он журналистам в суде.

В пятницу Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрел ходатайство следствия об избрании задержанному меры пресечения. Николин арестован.

ЧП в Новошахтинске произошло 6 декабря. Мужчина в камуфляже открыл стрельбу по сотрудникам полиции. В СК заявили, что один из сотрудников был ранен, его госпитализировали. Стрелявший скрылся с места происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.

Обнаружить и задержать Николина удалось 7 декабря в пустующем здании рядом с Новошахтинском.

По некоторым данным, в 2016 году он уже был судим и признан виновным в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), после того как в Башкирии совершил нападение и ограбил офисы микрозаймов, вооружившись ножом. В прокуратуре Башкирии тогда сообщали, что обвиняемый имел судимости за разбои и грабежи и до этого.