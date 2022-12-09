Лукашенко пришел пешком на саммит ЕАЭС из-за незаводившегося Mercedes

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался киргизскому коллеге Садыру Жапарову на западный автопром, из-за которого ему 9 декабря пришлось прийти на саммит ЕАЭС (Евразийского экономического союза) в Бишкеке пешком.

«Я не опоздал? Мерседесы слабые, не заводятся. Я пешком пришел», — отметил белорусский лидер при встрече с Жапаровым.

Как видно на видеокадрах, Лукашенко не выходил из автомобиля, а пешком дошел до здания, где проходит саммит, поднявшись по заснеженной ковровой дорожке.

Ранее в пятницу Жапаров указал, что заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Киргизии впервые за последние годы проходит в очном формате, который более эффективен и продуктивен. Жапаров также заявил, что саммит лидеров ЕАЭС проходит в условиях «экономической турбулентности и постпандемийной» ситуации.

В проходящей встрече на высшем уровне в Бишкеке принимают участие президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Путин прибыл в Киргизию ночью. По данным Кремля, участники встречи обсудят формирование общего рынка газа, создание межведомственного совета в сфере энергетики, дальнейшее углубление интеграции на пространстве ЕАЭС и развитие единого рынка услуг. Также одной из центральных тем для обсуждения станет потенциальное соглашение о свободной торговле между союзом и ОАЭ.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о союзе вступил в силу 1 января 2015 года. В 2018 году статус государства-наблюдателя получила Молдавия, в 2020-м — Узбекистан и Куба.