Реклама
Прямой эфир
Мир
FT заявила о новой пробке из танкеров с нефтью перед Босфором
Происшествия
СК назвал сварочные работы причиной пожара в ТЦ «Мега Химки»
Мир
Песков назвал введение потолка цен на нефть абсурдом и пообещал скорый ответ
Мир
Путин заявил о сознательном умножении Западом хаоса в мире
Происшествия
Охранник сгоревшего OBI погиб при обрушении на него конструкции здания
Авто
Доля продаж китайских машин в России может достигнуть 70%
Общество
Открытое горение в ТЦ в Химках ликвидировано
Мир
РФ распространила в ООН письмо об обстрелах населения Донбасса со стороны ВСУ
Мир
Лидеры стран ЕАЭС впервые за три года проводят саммит в очном формате
Общество
Последняя проверка в OBI в Химках выявила почти 50 нарушений пожарной безопасности
Мир
Россиянин Бут поблагодарил США за благородное отношение в ходе обмена
Мир
Песков предрек пагубные последствия для Прибалтики из-за сноса памятников СССР

Лукашенко пришел пешком на саммит ЕАЭС из-за незаводившегося Mercedes

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался киргизскому коллеге Садыру Жапарову на западный автопром, из-за которого ему 9 декабря пришлось прийти на саммит ЕАЭС (Евразийского экономического союза) в Бишкеке пешком.

«Я не опоздал? Мерседесы слабые, не заводятся. Я пешком пришел», — отметил белорусский лидер при встрече с Жапаровым.

Как видно на видеокадрах, Лукашенко не выходил из автомобиля, а пешком дошел до здания, где проходит саммит, поднявшись по заснеженной ковровой дорожке.

Ранее в пятницу Жапаров указал, что заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Киргизии впервые за последние годы проходит в очном формате, который более эффективен и продуктивен. Жапаров также заявил, что саммит лидеров ЕАЭС проходит в условиях «экономической турбулентности и постпандемийной» ситуации.

В проходящей встрече на высшем уровне в Бишкеке принимают участие президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Путин прибыл в Киргизию ночью. По данным Кремля, участники встречи обсудят формирование общего рынка газа, создание межведомственного совета в сфере энергетики, дальнейшее углубление интеграции на пространстве ЕАЭС и развитие единого рынка услуг. Также одной из центральных тем для обсуждения станет потенциальное соглашение о свободной торговле между союзом и ОАЭ.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о союзе вступил в силу 1 января 2015 года. В 2018 году статус государства-наблюдателя получила Молдавия, в 2020-м — Узбекистан и Куба.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022