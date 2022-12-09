Медведев заявил об отсутствии героев на Западе

В России много героев, готовых пожертвовать собой ради отечества, на Западе таких людей больше нет. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Герой — это человек, готовый пожертвовать собой ради своего Отечества, защищая нуждающихся в помощи людей. У нас много Героев с большой буквы», — пояснил он.

Медведев добавил, что Россия гордится своими героями, помнит их и берет с них пример.

«А вот в тусклой, свихнувшейся от интеллектуального вырождения Европе и разжиревших от бесконечного печатания долларов, но больных деменцией США таких больше нет. Поэтому мы сильнее. Поэтому мы победим. С Днем Героев Отечества!» — заключил он.

День Героев Отечества — праздник военнослужащих, удостоившихся памятных наград за совершенные подвиги — отмечается в России 9 декабря. Памятная дата была утверждена президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2007 года.

Ранее, 1 декабря, в Министерстве культуры РФ выступили с поддержкой инициативы Медведева, который предложил открыть музей, посвященный героям специальной военной операции (СВО).

До этого, 4 ноября, зампред Совбеза РФ в связи с празднованием Дня народного единства заявил, что Россия сражается за священную для нее землю и живущих на ней людей и она никому их не отдаст.

25 ноября Путин встретился с матерями бойцов СВО. Глава государства заявил, что все участники специальной военной операции — герои и они достойно выполняют свой долг.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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