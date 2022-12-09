Новый парк с видовыми площадками обустроят во Владивостоке

Новый парк планируют построить в районе Снеговая Падь во Владивостоке в 2023 году. Горожане поддержали благоустройство территории в рамках общественного голосования.

Жители района отметили, что хотели бы видеть многофункциональную площадку с зонами активного отдыха и красивой природой. Обустройством новой локации займется Дирекция общественных пространств Владивостока совместно с бюро «МОРЕ». Об этом пишет Vostokmedia.

Макет парка уже разработан. Одной из задач архитекторы называют сохранение красоты местности и деревьев. На сопке оборудуют видовые и детские площадки, воркаут-площадки, пространства для групповых занятий, а также установят арт-объекты.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Ростове-на-Дону завершат благоустройство парка «Дружба». Подрядчик уже проложил сети водоснабжения и электричества.