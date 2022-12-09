Прокуратура начала проверку из-за отключения отопления в Благовещенске

Около 2 тыс. жителей Благовещенска остались без отопления из-за порыва на тепловой сети. Прокуратура начала проверку по факту коммунальной аварии.

Авария произошла вечером 8 декабря. Под отключение попали девять многоквартирных домов, пишет «Амурская служба новостей». К 01:35 9 декабря удалось восстановить снабжение шести домов по улицам Батарейной и Больничной. Полностью последствия аварии устранили в течение дня 9 декабря.

Прокуратура начала проверку по факту коммунальной аварии, пишет ИА PriamurMedia. Правоохранительные органы дадут оценку своевременности устранения аварии и достаточности привлеченных сил и средств.

Ранее сообщалось, что нарушения были выявлены в работе Благовещенской ТЭЦ. Проверка показала, что с 1 декабря организация снижала параметры теплоносителя. Например, при похолодании до –23 градусов температура горячей воды в трубопроводе должна быть не меньше 103,8 градуса, однако ночью 3 декабря температура была 94–96 градусов.