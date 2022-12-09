Вернувшийся в РФ Виктор Бут рассказал о планах на ближайшее время

Российский бизнесмен Виктор Бут, которого освободили из тюрьмы в США в результате обмена заключенными между РФ и Штатами, рассказал, что его главным планом на ближайшее время является здоровый сон.

«Ощущения и планы? Ощущения такие: я уже третьи сутки как не спал ни минуты, так что уже начинаются провалы в реальности… Похоже, об ощущениях говорить пока рано, тем более о планах, надо выспаться и понять, как что произошло и вообще что и как», — рассказал он «РИА Новости».

«Меня где-то в три часа ночи разбудили (в тюрьме в США. — Ред.), сказали «собирайся» и принесли коробки. До этого я ничего не знал о своем отъезде. Я всё упаковал, и мне говорят: ты едешь с коробками, нам пришел приказ, сейчас за тобой приедут маршалы (сотрудники правоохранительных органов, которые перевозят и сопровождают заключенных. — Ред.)», — пояснил Бут.

8 декабря самолет с отбывавшим наказание в США по обвинению в торговле оружием и поддержке террора Бутом на борту приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Бут вернулся на родину спустя 14 лет и 10 месяцев после ареста американскими спецслужбами.

Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ заявили, что российская сторона вела переговорный процесс долго, потому что Вашингтон категорически отказывался включать Бута в систему обмена.

9 декабря Бут выразил благодарность за благородное отношение во время обмена. Однако его жена Алла Бут сказала, что ее муж чувствует себя ужасно: сильное истощение, так как он не спал на протяжении трех дней из-за дороги и эмоциональной составляющей.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что бывшие заключенные помилованы главами государств. Это дает им возможность свободы передвижения по возвращении на родину.

В то же время бывший глава Белого дома Дональд Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США. По его мнению, сделка по обмену не равнозначна и выглядит односторонней, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер.

В марте 2008 году в Таиланде Бута арестовали по запросу американских властей и через два года экстрадировали в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил Виктора Бута к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Россиянин свою вину не признал.