Парковку запретили на одной из центральных улиц Омска
В Омске с 9 декабря запрещена парковка автомобилей по улице Гусарова в центре города. Нарушителей будут штрафовать на 1,5 тыс. рублей, а их автомобили — помещать на штрафстоянку.
ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на городскую администрацию пишет, что меры приняты для улучшения пропускной способности и предотвращения заторов.
Знак «Остановка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор» появились в районе дома № 4 на улице Гусарова и дублируются на примыкании улицы Косарева. Зона действия знака распространяется на четную сторону улицы в направлении Фрунзенского моста.
ИА «Город55» уточняет, что решение о запрете парковки у популярного среди автомобилистов перекрестка, расположенного у переправы через реку Омь и торгового центра «Омский», приняли еще в ноябре.