Охранник сгоревшего OBI погиб при обрушении на него конструкции здания

Охранник гипермаркета OBI погиб при пожаре в торговом центре «Мега Химки» из-за падения на него конструкции горящего здания. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в экстренных службах.

«Когда произошел взрыв, мужчине на голову упала конструкция, в результате чего он погиб на месте», — рассказал источник ТАСС.

Как уточнили «Известиям» в пресс-службе OBI, в момент возгорания дежуривших охранников эвакуировали из здания, однако один из них, по предварительным данным, вернулся на парковку ТЦ за своим личным автомобилем, в результате чего погиб.

Возгорание произошло ранее в пятницу. Информация о нем поступила в 05:58 мск после того, как сработала пожарная сигнализация. Площадь пожара составляла 18 тыс. кв. м. В 8:25 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. м. В 10:40 горение было ликвидировано.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Было выявлено почти 50 нарушений пожарной безопасности в OBI в ходе последней проверки, которая была проведена в ноябре 2021 года.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. На месте происшествия в настоящее время работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ущерб от пожара может составить около 20–30 млрд рублей, учитывая стоимость припаркованных рядом авто. На данный момент OBI почти полностью уничтожено, от него остались лишь несущие конструкции каркаса.

Экстренные службы назвали причиной возгорания сварочные работы. До этого сообщалось, что в качестве основной версии причины пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье рассматривается поджог. Также СМИ, ссылаясь на экстренные службы, отмечали, что основная версия причины возникновения пожара — короткое замыкание.