В МИЦ «Известия» расскажут о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»
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- В МИЦ «Известия» расскажут о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»
13 декабря в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Емельяненко VS Коваленко». Турнир пройдет по правилам ММА и завершит Суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в 2022 году.
Участники:
- Александр Емельяненко, российский боец смешанных единоборств, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, участник главного боя;
- Святослав Коваленко, блогер, российский боец смешанных единоборств, участник главного боя;
- Вячеслав Дацик, российский боец смешанных единоборств, участник турнира;
- Павел Шульский, российский боксёр, участник турнира;
- Никита Солонин, российский боец ММА, спортивный видеоблогер, участник турнира;
- Вячеслав Василевский, чемпион Европы и мира по боевому самбо, участник турнира;
- Тимур Мусаев, кулачный боец, чемпион мира среди юниоров по кикбоксингу, участник турнира;
- Алексей Мельников, российский боец, участник турнира;
- Владимир Хрюнов, промоутер турнира.
Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Емельяненко VS Коваленко» пройдёт 16 декабря в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 по московскому времени.
Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, серию и номер паспорта, название издания.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 3-й этаж.
Пресс-конференция пройдет в студии на 3 этаже.