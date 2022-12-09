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В США заявили о подготовке поляков на случай конфликта с Россией

Stars and Stripes: жители Польши начали готовиться к боевым действиям с Россией
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Artur Widak
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Многие жители Польши начали военную подготовку на случай вооруженного противостояния с Россией. Об этом 6 декабря сообщила газета минобороны США Stars and Stripes.

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Уточняется, что с октября польское министерство национальной обороны проводит курсы выходного дня для гражданских, введение которых власти связали с проведением Россией спецоперации на Украине. По словам представителя ведомства Михала Томчика, участие в курсах в октябре и ноябре приняли более 3500 граждан.

«Люди стремятся учиться и знать, как правильно реагировать при звуке тревожных сирен, как держать и заряжать настоящий пистолет, как пользоваться противогазом, а также развивать базовые навыки выживания», — рассказал он.

В материале также напомнили об опросе американского аналитического центра Pew Research Center, согласно которому сейчас порядка 94% поляков считают Россию серьезной угрозой по сравнению с 65% в 2018 году.

Ранее, 7 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что националистические группировки в Польше всерьез планируют забрать западные территории Украины. Он отметил, что единственным настоящим гарантом территориальной целостности Украины сегодня может стать только Россия, которая способствовала сохранению западных территорий страны.

До этого, 4 декабря, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о форсировании Польшей аннексии запада Украины. По его словам, об этом свидетельствует поступающая в спецслужбу информация. Он добавил, что Варшава нацелена на инициативные и настойчивые действия, так как боится, что «старшие» партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой вопреки желанию украинцев и поляков.

В апреле Нарышкин сообщал, что Варшава и Вашингтон обсуждают план по «воссоединению» Польши с Западной Украиной. По его словам, первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск на территорию Западной Украины, что приведет к расколу страны.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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