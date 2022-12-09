Открытое горение в ТЦ в Химках ликвидировано

Открытое горение в торговом центре в подмосковных Химках ликвидировано, сообщает Главное управление МЧС 9 декабря.

«В 10 часов 40 минут открытое горение в торговом здании в Химках ликвидировано. В тушении задействованы более 130 человек и 40 единиц техники. Пожарные работали в условиях высокой температуры и плотного задымления, существовала угроза перехода огня. Внутри горящего здания находились лакокрасочные изделия, строительные и другие горючие материалы», — сказано в сообщении.

Экстренные службы дополняют, что все системы пожарной защиты в гипермаркете OBI сработали в штатном режиме.

«В OBI были установлены все системы противопожарной защиты, в том числе оповещения и сигнализации. Они сработали штатно», — отметил источник в беседе с ТАСС.

Возгорание произошло ранее в пятницу. Информация о нем поступила в 05:58 мск, после того как сработала пожарная сигнализация. Площадь пожара составляла 18 тыс. кв. м. В 8:25 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. м.

Кроме того, в ТЦ прогремел мощный взрыв. Погиб охранник гипермаркета OBI из-за падения на него конструкции сгоревшего здания.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Было выявлено почти 50 нарушений пожарной безопасности в OBI в ходе последней проверки, которая была проведена в ноябре 2021 года.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. На месте происшествия в настоящее время работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства случившегося.

В минэкологии Подмосковья отметили, что специалистами выявлен повышенный уровень концентрации фенола в районе пожара, однако превышений предельно допустимой концентрации нет. Тем временем эксперты из Роспотребнадзора не обнаружили превышения уровня загрязнения воздуха.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал ЧП, подчеркнув, что главной задачей сейчас является обеспечение безопасности жителей Химок.

Ущерб от пожара может составить около 20–30 млрд рублей, учитывая стоимость припаркованных рядом авто. На данный момент OBI почти полностью уничтожено, от него остались лишь несущие конструкции каркаса.

Экстренные службы назвали причиной возгорания сварочные работы. До этого сообщалось, что в качестве основной версии причины пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье рассматривается поджог. Также СМИ, ссылаясь на экстренные службы, отмечали, что основная версия причины возникновения пожара — короткое замыкание.