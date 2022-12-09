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Турпортал Discover Moscow подготовил новогодний гид по столице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Официальный туристический портал Москвы Discover Moscow подготовил для москвичей и гостей столицы гид по экскурсионным маршрутам, событиям и местам, куда можно отправиться в дни новогодних каникул. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Традиционно в конце декабря в столицу приезжают тысячи гостей из регионов России и других стран. Найти, где побывать и что посмотреть в Москве, можно на туристическом портале Discover Moscow. Там опубликованы десятки вариантов — от маршрутов по исторической части города до кафе с авторским меню. Еще новогодний путеводитель рассказывает о программах в музеях, выставочных залах, театрах и парках», — отметила Наталья Сергунина.

На портале также можно познакомиться с информацией о скидках в ресторанах и отелях Москвы. Так, при бронировании номера через туристический сервис Russpass более 20 столичных гостиниц предоставляют скидки до 20 процентов или услугу позднего выезда. Большинство предложений действует с 29 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Подарки для посетителей подготовили и столичные кафе: в ряде заведений гостей ждет комплимент в виде десерта или скидка на заказ до 15 процентов.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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