Эксперты выявили повышенную концентрацию фенола после пожара в Химках

Специалистами выявлен повышенный уровень концентрации фенола в районе пожара на территории торгового центра «Мега Химки», однако превышений предельно допустимой концентрации нет, передает министерство экологии Московской области в пятницу, 9 декабря.

«Горели лакокрасочные материалы, поэтому в воздухе ощущается характерный запах. Тем не менее превышения ПДК (предельно допустимая концентрация. — Ред.) нет. Датчики контроля, расположенные в городе Химки, также не фиксируют превышения», — сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале минэкологии Подмосковья.

Возгорание произошло ранее в пятницу. Информация о нем поступила в 05:58 мск после того, как сработала пожарная сигнализация. Площадь пожара составляла 18 тыс. кв. м. В 8:25 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. м.

Кроме того, в ТЦ прогремел мощный взрыв. Погиб охранник гипермаркета OBI из-за падения на него конструкции сгоревшего здания.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Было выявлено почти 50 нарушений пожарной безопасности в OBI в ходе последней проверки, которая была проведена в ноябре 2021 года.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. На месте происшествия в настоящее время работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ущерб от пожара может составить около 20–30 млрд рублей, учитывая стоимость припаркованных рядом авто. На время данный момент OBI почти полностью уничтожено, от него остались лишь несущие конструкции каркаса.

Экстренные службы назвали причиной возгорания сварочные работы. До этого сообщалось, что в качестве основной версии причины пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье рассматривается поджог. Также СМИ, ссылаясь на экстренные службы, отмечали, что основная версия причины возникновения пожара — короткое замыкание.