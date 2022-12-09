Кроссовер Volkswagen T-Roc стал доступен в России

На российском рынке появилась еще одна новинка, кроссовер Volkswagen T-Roc. Цены на модель варьируются от 2 580 000 до 4 900 000 рублей, сообщила 9 декабря «Российская газета».

Продавцы автомобилей начали принимать заказы на ввоз в РФ новой машины и предупреждают клиентов, что точная стоимость автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора — в соответствии с текущим курсом валют.

Кроссовер построен на модульной платформе MQB. В длину T-Roc на 250 мм короче, чем Tiguan, а колесная база авто равна 2603 мм. Объем багажника отделения составляет 445 л.

Для европейского рынка кроссовер доступен с тремя бензиновыми двигателями и тремя турбодизелями.

Моторы, работающие на бензине, представлены полуторалитровыми турбодвигателями мощностью 115 и 150 л.с. Двухлитровый агрегат выдает 190 л.с.

Турбодизели представлены в версиях 115 и 190 л.с. Топовые версии машины идут исключительно с роботизированной коробкой передач. Полноприводные кроссоверы доступны только с моторами мощностью 150 и 190 л.с.

Специалисты отметили, что в продаже есть как новые машины, так и автомобили с небольшим пробегом. Премьера Volkswagen T-Roc состоялась в конце лета 2017 года. Автомобиль встал на одну ступень ниже модели Tiguan.

7 декабря стало известно, что российские автодилеры стали предлагать под заказ привезти из Китая минивэн Volkswagen Viloran. Несколько моделей уже завезены в РФ. Машина стоит от 5,6 млн рублей. Под капотом переднеприводного автомобиля установлен двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 220 л.с., который работает в сочетании с семиступенчатым «роботом». Эксперты авторынка напомнили, что в Китае эту модель используют как альтернативу представительским седанам.