Томские санврачи предупредили о нетипично раннем начале эпидсезона

В Томской области эпидемический сезон по гриппу 2022–2023 годов начался нетипично рано. Первые случаи заболевания свиным гриппом были зафиксированы в регионе в конце ноября, хотя традиционно сезонный подъем заболеваемости начинается в конце января – начале февраля. Об этом сообщил РИА «Томск» начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Андрей Рудиков.

По его словам, вакцина, которая используется в Томской области, обеспечивает защиту от всех циркулирующих штаммов, включая А (H1N1), или свиной грипп.

Рудиков рассказал, что в регионе этот штамм преобладает (58% заболевших). Далее идут грипп типа А (34%) и типа В (8%).

По состоянию на 6 декабря в Томской области из-за болеющих гриппом закрыты две школы — в Каргасокском и Первомайском районах. Отправлены на карантин 25 классов в 14 школах в Томске, Первомайском, Шегарском, Парабельском и Колпашевском районах, а также 11 групп в 10 детских садах в Первомайском, Шегарском, Кожевниковском, Парабельском, Каргасокском и Малчановском районах.

Ранее, 8 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряженной обстановку по заболеваемости гриппом, в том числе свиным, в нескольких регионах России. Она отметила, что российские вакцины против гриппа защищают от тяжелого течения заболевания.