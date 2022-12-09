Прокуратура проводит проверку после пожара на шинном заводе в Барнауле

Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту пожара на шинном заводе в Барнауле. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства случившегося и проконтролировать, как соблюдались права сотрудников предприятия, сообщает altapress.ru со ссылкой на прокуратуру.

Причину случившегося установят эксперты пожарной лаборатории.

В надзорном ведомстве рассказали, что возгорание возникло в подготовительном цехе компании «Нортек» на проспекте Космонавтов в 04:50 9 декабря. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. С огнем боролись 110 человек и 33 единицы техники.

Спасатели вывели из опасной зоны трех сотрудников предприятия. Тушение осложнялось сильным задымлением и температурой –27 градусов на улице.

Ранее, 9 декабря, сообщалось о сильном пожаре в строительном гипермаркете OBI, пристройке к основному зданию «Мега Химки». Также в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. Погиб охранник предприятия.