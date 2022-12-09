Очевидец рассказал о быстром распространении огня в ТЦ «Мега Химки»

Чтобы пламенем оказалась охвачена крыша здания строительного гипермаркета OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки», хватило пары минут, а спустя примерно десять минут огонь распространился и на нижний этаж здания. Об этом «Известиям» 9 декабря рассказал очевидец происшествия Дмитрий, живущий рядом с торговым центром.

«Всё начало гореть с крыши… Пожар быстро развивался, через пару минут вся крыша была охвачена пламенем. Спустя буквально десять минут, очень быстро всё развивалось, уже перенеслось на нижний этаж магазина OBI, [огонь] приближался к «Спортмастеру», а сейчас уже вообще всё догорает», — отметил он.

На данный момент, по словам очевидца, уже полностью горит магазин OBI и «Спортмастер», пожарные тушат огонь.

Дмитрий отметил, что на территории торгового центра довольно часто проводили противопожарные учения.

Пожар вспыхнул в строительном гипермаркете OBI, который представляет собой пристройку к основному зданию «Мега Химки». На данный момент пожар локализован на площади 7 тыс. кв. м. По информации «Известий», произошло обрушение кровли на площади в 5 тыс. кв. м.

В разгар пожара в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. О том, что именно могло сдетонировать, информации пока нет, однако известно, что в OBI находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами. Сообщается, что из здания доносятся негромкие хлопки, напоминающие взрывающиеся бутылки или банки.

Дым от пожара идет в сторону области — на микрорайоны Новоподрезково и Сходня. Подразделения МЧС запросили авиацию для тушения возгорания.

По информации «Известий», погиб охранник гипермаркета. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром.

Согласно последним данным, причиной пожара стали сварочные работы.