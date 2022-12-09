Поджог рассматривается в качестве основной версии пожара в ТЦ «Мега Химки»

В качестве основной версии причины пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье рассматривается поджог. Об этом 9 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

В то же время ТАСС, также ссылаясь на экстренные службы, проинформировало, что основная версия причины возникновения пожара — короткое замыкание.

Источник «Интерфакса» в экстренных служба уточнил, что рассматриваются обе эти версии.

Пожар вспыхнул в строительном гипермаркете OBI, который представляет собой пристройку к основному зданию «Мега Химки», 9 декабря.

Также в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. Отмечалось, что информации об объекте, который мог сдетонировать, пока нет. Однако известно, что в OBI находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами. Сообщается, что из здания OBI доносятся негромкие хлопки, напоминающие взрывающиеся бутылки или банки.

Согласно последней информации, площадь пожара составила 18 тыс. кв. м. По данным «Известий», произошло обрушение кровли на площади в 5 тыс. кв. м.

Дым от пожара идет в сторону области — на микрорайоны Новоподрезково и Сходня.

Подразделения МЧС запросили авиацию для тушения возгорания.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром.