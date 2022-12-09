От Германии потребовали укрепления сотрудничества с Польшей

Для того чтобы в будущем сохранить свое положение в Евросоюзе (ЕС), Германии необходимо укреплять связи с Польшей. Такое мнение выразила эксперт из варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская.

По мнению аналитика, спецоперации РФ положила начало фундаментальным изменениям в еврозоне. Так, Варшава усилила влияние за счет «беспрецедентной помощи» Киеву, в то же время Берлин столкнулся с беспрецедентным кризисом из-за многолетней зависимости от российских энергоносителей.

«Если они [в ФРГ] хотят сохранить лидирующую позицию на континенте, они должны — в своих интересах — добиваться соглашения и стратегического союза с Польшей. А Польше, чтобы продвинуться, стоит уделить внимание сотрудничеству с Германией», — приводит ее слова портал wPolityce.

Квятковская добавила, что в настоящий момент немецкий канцлер пытается изменить баланс сил в пользу ФРГ, игнорируя кризис авторитета республики. Между тем союзники ожидают совсем других действий.

«В первую очередь Германии следует основательно отчитаться в своей ошибочной политике по отношению к России и не затягивать с поставками тяжелых вооружений на Украину», — заключила она.

Ранее, 2 декабря, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Германия теряет свои позиции страны — лидера в Евросоюзе. Таким образом он прокомментировал конфликт между министром обороны страны Кристиной Ламбрехт и министром финансов Кристианом Линднером. 1 декабря стало известно, что на запрос Ламбрехт выделить средства на восстановление боеприпасов бундесвера Линднер ответил отказом, выдержанным в циничном тоне.

1 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вооруженные силы Германии испытывают дефицит боеприпасов. Он отметил, что министр обороны страны Кристина Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела».

В ноябре Ламбрехт отметила приближение страны к границам поставок вооружений. По ее словам, Германия вынуждена отклонять просьбы некоторых стран об оказании новой военной помощи. Однако министр обороны заявила, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину.

Западные государства усилили поддержку Киева после начала спецоперации России по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. При этом эксперты и представители этих государств уже констатируют истощение военных запасов. РФ, в свою очередь, многократно подчеркивала, что накачивание оружием Украины фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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