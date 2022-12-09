Полиция показала видео кражи книги Пастернака за 1,4 млн рублей

МВД России опубликовало запись кражи редкого издания поэта Бориса Пастернака 1948 года из Национальной библиотеки Республики Карелия в Петрозаводске. Об этом 9 декабря сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

По информации правоохранителей, одна из посетительниц попросила принести в читальный зал ценную книгу Пастернака. Получив издание, женщина покинула библиотеку вместе с книгой.

Затем подозреваемая на такси выехала из Петрозаводска. По версии следствия, она планировала уехать в Москву, однако на вокзале карельского города Сегежа ее задержали полицейские.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Редкую книгу искусствоведы оценили в 1,4 млн рублей. Глава карельского Следственного управления МВД Андрей Дмитриев лично вернул издание директору библиотеки Марине Никишиной.

Ранее, 8 декабря, главный бухгалтер частного детского дома в Красноярске написала явку с повинной, признавшись в хищениях, на фоне сообщений в местных СМИ о мошенничестве в одном из социальных учреждений города. По словам сотрудницы, она перевела на свой личный счет около 34 млн рублей.