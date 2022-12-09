Умер массажист сборной России по футболу Олег Соколов

Массажист сборных СССР и России по футболу Олег Соколов умер в возрасте 84 лет. Об этом 8 декабря сообщили в Российском футбольном союзе.

«Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Олега Соколова», — говорится в сообщении.

Начал карьеру Соколов во врачебно-физкультурном диспансере № 2 и хоккейном клубе «Динамо».

С 1961 года Соколов работал в медицинском штабе национальных сборных. Он был со спортсменами на шести чемпионатах мира, четырех чемпионатах Европы и трех Олимпиадах.