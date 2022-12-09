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Активист рассказал о дефиците продовольствия в Николаеве

«РИА Новости»: в подконтрольном Киеву Николаеве нет чистой воды, а хлеб дают раз в три дня
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Жители города Николаев испытывают серьезные трудности с доступом к продовольствию и чистой воде. Об этом в пятницу, 9 декабря, рассказал «РИА Новости» активист пророссийского подполья.

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«В городе с каждым днем, неделей и месяцем становится всё хуже и хуже. Чистой воды как не было, так и нет, пункты приема питьевой воды закрываются. Хлеб выдают уже раз в три дня, а консервы — раз в неделю», — заявил он.

Собеседник агентства добавил, что выпекаемый в Киеве хлеб после транспортировки становится черствым и малопригодным для питания. Кроме того, по словам подпольщика, городская администрация планомерно сокращает социальные выплаты жителям, включая пособия по безработице.

При этом активист отметил, что на фоне происходящих событий жители соседних регионов, в частности, Херсонской и Одесской областей, стали активнее предлагать помощь подполью.

Ранее, 5 декабря, участник николаевского подполья сообщил об отказе полиции возбуждать уголовные дела по факту изнасиловании польскими наемниками двух жительниц города. Он рассказал ,что иностранные солдаты ездят по Николаеву на машинах с польскими номерами, употребляют алкоголь и нападают на женщин.

13 ноября активист разоблачил необоснованные обвинения в адрес российских ВС после разрушения николаевской гимназии. Он объяснил, что на момент удара здание уже давно не использовалось по назначению, более того — в нем разместили казармы для бойцов ВСУ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание независимости республик.

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