Более 160 автомобилей собрали на заводе «Москвич»

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов 9 декабря заявил, что более 160 автомобилей «Москвич 3» уже собрали на московском заводе.

Он отметил, что серийная сборка машин на заводе «Москвич» стартовала 23 ноября.

«На данный момент на Московском автомобильном заводе произвели более 160 автомобилей — городских кроссоверов «Москвич 3». До конца года соберут еще около 440 машин, в том числе 200 электромобилей», — рассказал Ликсутов ТАСС.

Кроме того, в 2023 году завод выпустит более 50 тыс. автомобилей, часть из которых пойдет на обновление парка каршеринга в Москве и других регионах России, добавил он.

По словам Ликсутова, в настоящее время на заводе готовятся производить электромобили.

Ранее, 6 декабря, Ликсутов рассказал, что на заводе «Москвич» до конца текущего года соберут около 200 электромобилей. По его словам, модель точно будет популярной.

28 ноября стало известно, что завод «Москвич» в 2023 году направит часть произведенных автомобилей на обновление столичного парка каршеринга.