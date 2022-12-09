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Пожарные локализовали огонь на заводе в Барнауле и спасли трех человек

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Фото: МЧС России
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Пожарные смогли локализовать возгорание в одном из зданий шинного завода в Барнауле. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

Отмечается, что спасатели вывели из опасной зоны трех сотрудников предприятия в средствах защиты дыхания.

«Силы барнаульского пожарно-спасательного гарнизона продолжают работу на месте пожара по проспекту Космонавтов. <…> На данный момент пожар локализован, работа продолжается. Причину случившегося установят эксперты пожарной лаборатории», ― рассказали в ведомстве.

Ранее в этот день появилась информация о возгорании в трехэтажном здании промышленного района Барнаула.

Площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м. Для ликвидации огня были привлечены 110 человек и 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд.

На месте происшествия развернут оперативный штаб тушения.

Процесс тушения осложнен сильным задымлением и температурой почти в –27 градусов.

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