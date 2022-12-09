Пожарные локализовали огонь на заводе в Барнауле и спасли трех человек
Пожарные смогли локализовать возгорание в одном из зданий шинного завода в Барнауле. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.
Отмечается, что спасатели вывели из опасной зоны трех сотрудников предприятия в средствах защиты дыхания.
«Силы барнаульского пожарно-спасательного гарнизона продолжают работу на месте пожара по проспекту Космонавтов. <…> На данный момент пожар локализован, работа продолжается. Причину случившегося установят эксперты пожарной лаборатории», ― рассказали в ведомстве.
Ранее в этот день появилась информация о возгорании в трехэтажном здании промышленного района Барнаула.
Площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м. Для ликвидации огня были привлечены 110 человек и 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд.
На месте происшествия развернут оперативный штаб тушения.
Процесс тушения осложнен сильным задымлением и температурой почти в –27 градусов.