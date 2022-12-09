В США предложили забрать телефоны у морпехов для большей скрытности

Мобильные телефоны, которыми пользуются военнослужащие, могут выдать противнику расположение воинских формирований. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщило издание Marine Corps Times со ссылкой на коменданта корпуса морской пехоты США генерала Дэвида Бергера.

Отмечается, что фатальные последствия использования личных гаджетов стали очевидны в ходе украинского конфликта. На сегодняшний день по мобильному сигналу можно отследить координаты владельца и нанести удар из дальнобойного оружия. В таких условиях скрытность становится главным приоритетом и залогом выживания личного состава.

По словам Бергена, отказ от телефонов необходим, однако современным бойцам — особенно молодым — нелегко дается расставание с техникой.

«Нам придется отнять у них средства коммуникации после 18 лет непрерывного использования и внушить мысль: «Это плохо, вас убьют, так что выключите свой мобильный телефон», — заключил лейтенант.

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Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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