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В США предложили забрать телефоны у морпехов для большей скрытности

Комендант морской пехоты США Бергер предложил запретить бойцам носить мобильные телефоны
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Фото: Global Look Press/Maciej Luczniewski
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Мобильные телефоны, которыми пользуются военнослужащие, могут выдать противнику расположение воинских формирований. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщило издание Marine Corps Times со ссылкой на коменданта корпуса морской пехоты США генерала Дэвида Бергера.

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Отмечается, что фатальные последствия использования личных гаджетов стали очевидны в ходе украинского конфликта. На сегодняшний день по мобильному сигналу можно отследить координаты владельца и нанести удар из дальнобойного оружия. В таких условиях скрытность становится главным приоритетом и залогом выживания личного состава.

По словам Бергена, отказ от телефонов необходим, однако современным бойцам — особенно молодым — нелегко дается расставание с техникой.

«Нам придется отнять у них средства коммуникации после 18 лет непрерывного использования и внушить мысль: «Это плохо, вас убьют, так что выключите свой мобильный телефон», — заключил лейтенант.

Ранее, 30 ноября, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что российская армия одержит победу на Украине к концу лета 2023 года.

27 ноября журналист, военный теоретик иранского издания Kayhan Сейид Мохаммад-Амин Абади выразил мнение, что даже помощь стран НАТО не может принести Украине победу в конфликте с Россией. Как отметил автор статьи, за девять месяцев с начала специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский так и не достиг своих целей по возвращению территории Крыма в состав страны

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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