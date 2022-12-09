Цех предприятия загорелся в Барнауле

Пожар начался в одном из цехов шинного завода в Барнауле. Об этом 9 декабря сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Отмечается, что возгорание началось в четырехэтажном здании на проспекте Космонавтов, в настоящий момент площадь огня достигает 1 тыс. кв. м.

Тушением пожара занимаются 110 человек и 33 единицы техники. Из них 92 человека и 26 единиц техники были направлены от МЧС.

Помимо этого, к зданию завода подъехал пожарный поезд.

На месте происшествия создан оперативный штаб тушения возгорания. Тушение осложнено сильным задымлением и температурой почти в –27 градусов.

В результате инцидента никто не пострадал и не погиб.

Ранее в этот день пожарные службы Москвы потушили возгорание на складе на юге Москвы. Пламя распространялось на площади в 1,5 тыс. кв. м. В тушении участвовали 101 человек и 30 единиц техники.