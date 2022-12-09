Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мэр Горловки сообщил о прицельном обстреле города со стороны ВСУ
Общество
В Госдуме рассмотрят законопроект о голосовании с 16 лет
Мир
Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС
Мир
Сербия допустила возвращение 1 тыс. силовиков в Косово
Экономика
Власти РФ могут ввести госрассрочку на жилье
Мир
Глава МИД Венгрии уличил Брюссель в использовании шантажа
Мир
ЕС может ограничить вещание российских СМИ в Африке и на Ближнем Востоке
Армия
Артиллеристы ЦВО применили тактику кочующего орудия против ВСУ
Армия
Российских минометчиков и танкистов наградили за героизм на СВО
Общество
Спасатели потушили пожар в складском здании на юге Москвы
Мир
Глава минфина США оценила причастность РФ к «пробке» из танкеров
Недвижимость
Квартиры в новостройках Москвы уменьшились почти на 6 кв. м
Сюжет:

Виктору Буту не вернули личные вещи при освобождении из тюрьмы в США

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США не вернули россиянину Виктору Буту его личные вещи при освобождении его из тюрьмы в связи с обменом на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом 9 декабря агентству ТАСС заявила заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова.

Обмен с сомнениями: как Виктора Бута удалось вернуть на Родину
Российский бизнесмен и американская баскетболистка Бриттни Грайнер были помилованы

«Сегодня (8 декабря. ― Ред.) нам стало известно, что при освобождении Виктора Бута ему не были отданы его личные вещи. Посольство будет добиваться их возвращения», ― рассказала дипломат.

Шумова отметила, что аналогичная ситуация была в апреле 2022 года при обмене россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида. По ее словам, тогда возврата личных вещей Ярошенко пришлось ждать более трех месяцев.

8 декабря самолет с Виктором Бутом на борту приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Представители авиационных служб отметили, что прибывший сможет вернуться домой, как только пройдет ряд необходимых процедур.

Сам Бут признался, что для него освобождение стало неожиданностью: заключенному не сообщили заранее о предстоящем обмене, он даже не успел ни с кем попрощаться в тюрьме.

Ранее в этот день в МИД РФ сообщили об успешном завершении обмена Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби. В ведомстве заявили, что российская сторона вела переговорный процесс на протяжении долгого времени, так как Вашингтон «категорически отказывался» включать Бута в схему обмена.

Тогда же были опубликованы кадры, на которых зафиксирован обмен Бута на Грайнер. На полной видеозаписи показано, как баскетболистка покидает колонию в Мордовии, где отбывала срок.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что бывшие заключенные помилованы главами государств. Это дает им возможность свободы передвижения после возвращения домой.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали Вашингтону. В этом году мать Виктора обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына на родину.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета Грайнер приговорили к девяти годам колонии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022