Виктору Буту не вернули личные вещи при освобождении из тюрьмы в США

США не вернули россиянину Виктору Буту его личные вещи при освобождении его из тюрьмы в связи с обменом на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом 9 декабря агентству ТАСС заявила заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова.

«Сегодня (8 декабря. ― Ред.) нам стало известно, что при освобождении Виктора Бута ему не были отданы его личные вещи. Посольство будет добиваться их возвращения», ― рассказала дипломат.

Шумова отметила, что аналогичная ситуация была в апреле 2022 года при обмене россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида. По ее словам, тогда возврата личных вещей Ярошенко пришлось ждать более трех месяцев.

8 декабря самолет с Виктором Бутом на борту приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Представители авиационных служб отметили, что прибывший сможет вернуться домой, как только пройдет ряд необходимых процедур.

Сам Бут признался, что для него освобождение стало неожиданностью: заключенному не сообщили заранее о предстоящем обмене, он даже не успел ни с кем попрощаться в тюрьме.

Ранее в этот день в МИД РФ сообщили об успешном завершении обмена Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби. В ведомстве заявили, что российская сторона вела переговорный процесс на протяжении долгого времени, так как Вашингтон «категорически отказывался» включать Бута в схему обмена.

Тогда же были опубликованы кадры, на которых зафиксирован обмен Бута на Грайнер. На полной видеозаписи показано, как баскетболистка покидает колонию в Мордовии, где отбывала срок.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что бывшие заключенные помилованы главами государств. Это дает им возможность свободы передвижения после возвращения домой.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали Вашингтону. В этом году мать Виктора обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына на родину.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета Грайнер приговорили к девяти годам колонии.