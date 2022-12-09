Артиллеристы ЦВО применили тактику кочующего орудия против ВСУ

Для нанесения серьезного огневого поражения формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) служащие Центрального военного округа (ЦВО) используют тактику кочующего орудия. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Экипажи самоходных установок (САУ) «Мста-СМ2» с первого дня спецоперации выполняют весь спектр боевых задач: уничтожают личный состав противника, сокращают запасы военной техники, танков, а также атакуют командные пункты и наблюдательные посты. Помимо этого, артиллеристы обеспечивают прикрытие сухопутных войск на всех направлениях.

Техника кочующих орудий предполагает максимальную скорость работы: бойцы выпускают снаряд, реализуют противоогневой маневр, перемещаются на другую позицию и готовятся к следующей атаке. Координаты новых целей поступают от разведывательных подразделений и расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Я бы не сказал, что трудно. Наоборот, броня позволяет чувствовать себя более-менее в безопасности, автоматика позволяет быстро наводиться на цель», — рассказал старший наводчик САУ «Мста-СМ2» с позывным «Якут».

В оборонном ведомстве добавили, что за время проведения СВО сотни артиллеристов проявили доблесть и мужество в бою, за что были отмечены государственными наградами.

Ранее, 6 декабря, корреспондент «Известий» Даниил Левин показал боевые тренировки Росгвардии, в ходе которых служащие отработали тактику кочующих минометов. Мероприятия прошли на полигонах в тыловой зоне, однако уже совсем скоро солдаты смогут применить полученные и усовершенствованные навыки на передовой.

До этого, 2 декабря, МО РФ показало выполнение задач СВО минометными расчетами. В бою артиллеристы уничтожают огневые точки, легкобронированную технику и позиции украинских боевиков, а также ведут борьбу со снайперами. Цели для работы определяются разведчиками, которые корректируют огонь с воздуха при помощи дронов — это позволяет эффективно поражать силы противника на расстоянии более 7 км.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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