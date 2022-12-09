Годовые сборы в сфере страхования жизни могут снизиться до 495 млрд рублей
Годовые сборы в сфере страхования жизни могут снизиться до 495 млрд рублей. Это почти на 6% меньше, чем в 2021 году. Информация об этом следует из исследования агентства «Эксперт РА».
Отмечается, что потребители чаще используют краткосрочные финансовые инструменты. В то время как развитие сегмента инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) тормозит ограниченный доступ к ряду активов для инвестирования.
Сложившаяся ситуация не позволяет страховщикам создавать новые доходные продукты. Подавляющее большинство компаний отмечает потребность рынка в господдержке, например, необходимо ускорить запуск долевого страхования жизни и расширить налоговые льготы по долгосрочным продуктам.
По оценкам «СберСтрахования жизни», до конца 2022 года рынок страхования жизни может сократиться примерно на 8–10%. В III–IV кварталах страховщики фиксируют умеренное восстановление продаж. В частности, рост спроса можно будет увидеть в сегменте накопительного страхования жизни.
«На фоне кризисных явлений эффективным оказывается запуск программы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которая отражает принципы долевого страхования жизни. Отрасль видит большой потенциал в развитии этого направления. По нашей оценке, после введения соответствующего законодательства в структуре общих премий по страхованию жизни долевое страхование жизни может занять до 45% на горизонте пяти лет», — отмечает финансовый директор «СберСтрахования жизни» Александр Жуков.
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