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Прямые инвестиции в страны ЕАЭС выросли за год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Прямые инвестиции в экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросли по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в рамках инвестиционного саммита в Бишкеке.

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Размер вливаний в экономику Армении увеличился в 5 раз, Казахстана — в 2 раза, Киргизии — в 1,9 раза, Белоруссии — в 1,6 раза. Таким образом, прогнозы от зарубежных экспертов не подтвердились: они предрекали снижение ВВП стран ЕАЭС на 7–10%.

Рост прямых инвестиций в ЕАЭС ускорился за счет происходящей в России перестройки торговых, логистических и финансовых связей, релокации части бизнеса, возникновения промежуточных хабов для экспорта и импорта, объясняет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович назвал основных бенефициаров притока прямых иностранных вливаний в первом полугодии 2022 года. Армения (рост инвестиций почти в 5 раз к аналогичному периоду прошлого года), Казахстан (в 2 раза), Киргизия (в 1,9 раза), Белоруссия (в 1,6 раза)», — объяснила она.

По прогнозу Беленькой, в 2023 году положительная динамика прямых инвестиций из-за рубежа сохранится, хотя темпы могут замедлиться из-за более высокой базы.

Среди перспективных направлений экономист назвала Казахстан, Армению, Киргизию. По ее словам, также в этот список может добавиться Узбекистан.

Подобное мнение в беседе с «Известиями» выразила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

«Перед российскими производителями открывается новый рынок сбыта с относительно низкой конкуренцией (за исключением, возможно, Белоруссии, где рынок интернет-торговли зрелый, как в РФ)», — уточнила эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Присмотреться к соседям: прямые инвестиции в страны ЕАЭС выросли за год

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