Эксперты рассказали о неравенстве оплаты труда между мужчинами и женщинами

Разрыв между зарплатами мужчин и женщин в России сокращается, но всё равно остается на высоком уровне — почти 28%. При этом в России увеличивается доля компаний, в которых дамы занимают руководящие позиции. Об этом сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

По ее словам, сохраняются «барьеры женской занятости», когда россиянки владеют профессиональными навыками наравне с мужчинами, но не получают достаточного продвижения. Замминистра отметила, что в России при этом традиционно высока доля предпринимательниц — такой показатель составляет порядка 40%. Также в последние годы увеличивается и количество женщин на руководящих должностях.

«Общая доля женщин-руководителей сохраняется на уровне около 20%. Для сравнения, в мире этот показатель составляет порядка 4,4%», — пояснила Баталина.

Согласно данным Российского института директоров, увеличивается доля компаний, где в совет директоров и руководящие органы входит всё больше женщин. В настоящий момент эта доля составляет 85%. Но в основном это происходит в секторах экономики, связанных с общественной и социальной деятельностью (35%). В добывающем и энергетическом секторе доля таких компаний, по словам замминистра, составляет 8%.

«Традиционно по опросам «Работа.ру», женщины изначально готовы к меньшему доходу, чем мужчины. Если речь идет о претендентах на одни и те же должности, запросы женщин меньше на 15–23% в зависимости от региона. При этом в городах-миллионниках всё же различие в зарплатных ожиданиях меньше», — делится сведениями директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

По данным резюме на сервисе «Зарплата.ру», разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин за последние пять лет сократилась на 5% и составила 35% в пользу представителей сильного пола. Женщины стали выше оценивать себя в плане профессиональной деятельности. При этом наличие высшего образования, отсутствие детей, проживание в городах-миллионниках в определенной степени сближают зарплатные возможности мужчин и женщин.

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Дорогие дамы: будут ли женщины зарабатывать больше мужчин