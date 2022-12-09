Картину Рубенса из российского частного собрания показали на выставке

В подмосковном музее «Новый Иерусалим» показали картину, купленную русскими коллекционерами на аукционе как работу учеников Рубенса, но после реставрации атрибутированную самому мастеру.

Более чем двухметровое полотно «Коронация Роксаны Александром Македонским» является одним из вариантов композиции, созданной Рубенсом, аналоги хранятся в музеях Израиля и Германии, а также в частных коллекциях разных стран.

Картина происходит из коллекции Ганноверского замка, где жили члены семейства, в будущем возглавившие Англию.

«Когда распродавалась эта коллекция, русские коллекционеры активно поучаствовали в распродаже, в том числе была куплена эта картина. Ее реставрировали уже в России, и после удаления поздних записей, реставрационных тонировок, всего того, что не авторское, удалось выявить очень высокий качественный уровень живописи, с одной стороны, и его неравномерность — с другой. На этой картине студентам-искусствоведам очень удобно показывать, где заканчивается рука самого Рубенса и начинается работа его подмастерьев» — рассказал «Известиям» куратор выставки, доктор искусствоведения Вадим Садков.

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