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Картину Рубенса из российского частного собрания показали на выставке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В подмосковном музее «Новый Иерусалим» показали картину, купленную русскими коллекционерами на аукционе как работу учеников Рубенса, но после реставрации атрибутированную самому мастеру.

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Более чем двухметровое полотно «Коронация Роксаны Александром Македонским» является одним из вариантов композиции, созданной Рубенсом, аналоги хранятся в музеях Израиля и Германии, а также в частных коллекциях разных стран.

Картина происходит из коллекции Ганноверского замка, где жили члены семейства, в будущем возглавившие Англию.

«Когда распродавалась эта коллекция, русские коллекционеры активно поучаствовали в распродаже, в том числе была куплена эта картина. Ее реставрировали уже в России, и после удаления поздних записей, реставрационных тонировок, всего того, что не авторское, удалось выявить очень высокий качественный уровень живописи, с одной стороны, и его неравномерность — с другой. На этой картине студентам-искусствоведам очень удобно показывать, где заканчивается рука самого Рубенса и начинается работа его подмастерьев» — рассказал «Известиям» куратор выставки, доктор искусствоведения Вадим Садков.

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