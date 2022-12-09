Корреспондентам «Известий» рассказали об отражении атаки под Песками

Украинская ротно-тактическая группа попыталась атаковать одну из важных высот под поселком Пески. В бой противником были брошены танки, бронеавтомобили и даже зенитная установка «Шилка». «Известия» побывали на позициях «сомалийцев» и узнали подробности напряженного боестолкновения.

Атаку отразили благодаря действиям отдельного штурмового батальона «Сомали» 1-го армейского корпуса. Украинские формирования понесли крупные потери в живой силе и технике.

«Два танка, «Шилка» (устаревшая самоходная зенитная установка ЗСУ-23-4, сейчас используемая в качестве штурмового орудия. — Ред.) и не менее восьми бронеавтомобилей иностранного производства… Да, английские, вот там три (побитые. — Ред.) стоят», — рассказал оператор беспилотника «Фунт».

В атаку пошла 35-я отдельная бригада морской пехоты Украины, которая к данному моменту уже в значительной степени состоит из резервистов, а не кадровых морских пехотинцев с натовской подготовкой.

«Мы сманеврировали, заставили их поверить в то, что нас на позициях нет. Противник подкатился на бронетехнике прямо к позициям, начал выгружать десант, после чего наш личный состав батальона «Сомали» стал на позиции в окопах и начал уничтожать противника на расстоянии 30 м», — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса «Геша».

Около 10 украинских пехотинцев и три единицы техники были уничтожены в начале боя. Далее были подожжены еще две машины. Большую роль в отражении контратаки сыграла и артиллерия «соседей» из 11-го полка 1АК. К ночи поняв, что эвакуации с простреливаемого поля не будет, неудачливые штурмовики выходили на позиции «Сомали» сдаваться, заблаговременно сложив оружие.

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«Мы сманеврировали, заставили их поверить, что нас на позициях нет»