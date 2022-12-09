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Кличко рассказал о принятом Киевом «бюджете выживания» на 2023 год

Кличко назвал «бюджетом выживания» главный финансовый документ Киева на 2023 год
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Фото: TASS/ZUMA Wire
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Городской совет Киева принял бюджет города на 2023 год. Об этом 8 декабря сообщил градоначальник украинской столицы Виталий Кличко.

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«Я поздравляю депутатов, мы одобрили сбалансированный финансовый документ, исходя из нынешних реалий. Бюджет выживания, который поможет обеспечить критически важные статьи расходов», ― отметил Кличко.

Ожидается, что доходы Киева в 2023 году составят 66,3 млрд гривен (почти $1,8 млрд), а расходы ― 65,6 млрд гривен ($1,7 млрд).

Накануне Виталий Кличко предупредил граждан Киева, что город может лишиться воды, света и тепла. По его словам, подготовленных властями пунктов обогрева не хватит для всех жителей столицы. На текущий момент таких точек около 500, а в городе проживает 3 млн человек.

Мэр Киева подчеркнул, что «апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры», вполне возможен.

1 декабря Кличко заявил, что Киев рискует остаться без тепла и водоснабжения до весны, если в городе хотя бы на одни сутки пропадет отопление. По его оценкам, в случае отключения тепла недавно развернутых пунктов обогрева граждан окажется недостаточно.

До этого, 23 ноября, Кличко предупредил, что город может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии. В связи с этим градоначальник призвал страны Европы помочь Украине гуманитарной помощью, прежде всего электрогенераторами, теплой одеждой и др.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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