Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 декабря

Облачно, небольшой снег, местами гололедица и до четырех градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион в пятницу, 9 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –3 до –1 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –4.

В Московской области ожидается от –5 до –0 градусов в дневное время суток и до 7 градусов мороза — в ночное. Кроме того, синоптики предупредили, что местами может наблюдаться туман.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 5–10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 747–750 мм ртутного столба.

Ранее, 7 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что из-за ожидающихся осадков с 8 по 11 декабря высота снега вырастет на 5–8 см.

Накануне Вильфанд сообщил, что в предстоящие выходные в Москве ожидается сильный снегопад.

До этого, 5 декабря, синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов 5 декабря сообщил в разговоре с «Известиями», что потепление и увеличение снежного покрова ожидаются в Москве на этой неделе.