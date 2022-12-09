Россия и Турция могут создать совместную страховую компанию

Москва и Анкара ищут решения вопроса с проходом судов без страховки через Босфор. Один из предлагаемых вариантов — создать совместную страховую компанию. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

По его словам, в России рассчитывают, что проблему удастся урегулировать в ближайшие дни.

«Конечно, этот вопрос Анкара и Москва смогут урегулировать. Я знаю, что сейчас стороны обсуждают варианты решения: либо выбора (определенной. — Ред.) страховой компании, либо разрешения российским страховщикам также участвовать в этом процессе (прохода судов через проливы. — Ред.). Возможен и третий вариант — создание совместной страховой компании», — уточнил глава РТДС.

Он подчеркнул, что процесс обязательно найдет свое решение, «потому что турки, они очень прагматичные ребята, и не будут обрубать те каналы, которые в итоге дают им определенные средства заработать».

Как ранее писали «‎Известия», 1 декабря Турция запретила проход через Босфор судов без страховки P&I. Это привело к тому, что на входе в проливы скопилось около сотни судов, среди них есть российские и казахстанские корабли. В МИД РФ уже выразили озабоченность ситуацией и предупредили: если компании не смогут решить этот вопрос, то Москва может поднять его на политический уровень.

Страховка P&I обеспечивает покрытие бессрочных рисков, которые традиционные компании не хотят страховать. Например, ущерб, причиненный грузу во время перевозки, «военные риски», а также опасность для окружающей среды — разливы нефти и загрязнение.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Вопрос с проливами Анкара и Москва смогут урегулировать»