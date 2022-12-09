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Reuters узнало о новом пакете военной помощи для Украины на $275 млн

Reuters: США передадут Украине средства для укрепления системы ПВО на $275 млн
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Фото: Global Look Press/Nicolas Armer
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США планируют направить очередной пакет военной помощи Украине на сумму в $275 млн для усиления противовоздушной обороны страны, в частности для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом 8 декабря сообщило агентство Reuters.

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Ожидается, что официальный анонс военной помощи состоится 9 декабря. В пакет помощи Киеву, по информации источников агентства, также войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые боеприпасы, а также внедорожники Humvee и электрогенераторы.

Ранее в этот день военный эксперт Питер Сучиу заявил, что боевая техника, которую западные страны поставляют Киеву, на самом деле потом частично попадает на черные рынки по всему миру. Более того, он отметил сложность отслеживания конечной точки доставки вооружений.

23 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о новом пакете военной помощи США для Украины в размере $400 млн. По словам Блинкена, поставки включат себя дополнительные вооружения. Вооружения поступят со складов министерства обороны США.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

В свою очередь, американские аналитики в статье для National Interest пришли к выводу, что США вынуждены будут сократить поставки вооружения на Украину, чтобы избежать серьезных проблем в Тайваньском проливе. По их мнению, пройдет много лет, прежде чем запас этого вооружения будет полностью восстановлен.

До этого, 10 октября, член палаты представителей США Пол Госар призвал отказаться от помощи Украине, отметив, что его страна ничего не должна киевскому режиму.

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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