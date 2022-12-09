РФ и Турция представят альтернативу карте «Мир» до начала турсезона
Россия и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами «Мир», она будет представлена и внедрена к началу следующего туристического сезона в мае. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.
«РФ и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами «Мир», скоро она обязательно будет представлена. Это многогранный вопрос. Мы видим, что из-за зарубежного корпоративного давления на финансовую систему Турции — она достаточно сильно интегрирована в западную финансовую систему — были отказы от обслуживания карт «Мир». Но тут же появились другие варианты, которые позволяют рассчитываться картами без всякого рода финансовых операторов и посредников», — отметил глава РТДС.
Он уточнил, что Москва и Анкара сейчас прорабатывают возможности обеспечить расчеты для туристов, и к началу сезона в мае–июне «стороны обязательно представят альтернативы «Миру».
В сентябре все пять турецких банков отказались от сотрудничества с Национальной системой платежных карт (НСПК), оператором карт «Мир». Позже США ввели санкции против главы НСПК.
В конце ноября в турецком минтуризме прогнозировали, что до конца года страна примет до 5 млн туристов из РФ.
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