Продажи Playstation и Xbox в России упали на 30% по сравнению с 2021

Россияне предпочитают игровые компьютеры консолям нового поколения. Объем продаж ПК для геймеров повысился на 32% в натуральном выражении, а в денежном — на 39% по сравнению с 2021 годом, сообщили «Известиям» специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Отмечается, что рост также продемонстрировала периферия для компьютера — клавиатура и мышь.

Согласно данным ресурса «Чек Индекса», который изучает данные более чем с 1,1 млн онлайн-касс в стране, средний чек на клавиатуру в 2022 году составил 862 рубля, что на 21% ниже, чем в 2021. При этом объем продаж в штуках увеличился на 32%, а в денежном выражении — на 24%. Средний чек на мышь составил 425 рублей, что также на 9% ниже, чем в прошлом году. В свою очередь, объем продаж в штуках увеличился на 45%, а в деньгах — на 40%.

Спустя два года после выхода PlayStation 5 и Xbox Series S/X, интерес к ним заметно снизился.

«В 2022 году средний чек на PlayStation составил 50 тыс. рублей, что на 11% ниже, чем в 2021. Объем продаж в штуках снизился на 39%, а в денежном — на 57%. В свою очередь средний чек на Xbox снизился всего на 1% и составил 39,7 тыс. рублей. Объем продаж в штуках упал на 11%, а в деньгах — на 13%», — отметили представители платформы.

Возросший интерес к игровым компьютерам связан в первую очередь с падением курса биткоина, считает инженер-программист компании «Юнитесс» Владислав Голушко.

Дело в том, что эту валюту «майнили» с помощью компонентов ПК, а именно видеокарты. По факту, из-за владельцев биткоинов цена на них выросла, и собрать бюджетный игровой компьютер стало почти невозможно.

«Из-за международной обстановки «майнить» биткоин стало просто невыгодно. Владельцы виртуальной валюты стали массово продавать видеокарты, чтобы хоть как-то отбить стоимость аппаратуры. Предложений о продаже топовых видеокарт стало так много, что буквально за считаные дни цены на них упали в три–четыре раза», — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.

Он добавил, что сейчас игровой компьютер с неплохими характеристиками обойдется примерно в 60 тыс. рублей.

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Игровая независимость: россияне начали предпочитать компьютеры приставкам