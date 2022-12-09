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Каждый второй житель РФ участвовал в волонтерской деятельности в 2022-м

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Рекордный рост числа россиян-волонтеров на фоне проведения военной спецоперации зафиксировал Центр исследований развития гражданского общества Высшей школы экономики. Опросив более 2 тыс. человек, его специалисты выяснили, что в течение последнего года 44% респондентов занимались добровольческой деятельностью, то есть «участвовали в каком-либо общественно полезном деле без принуждения и вознаграждения и не для помощи членам семьи или близким родственникам».

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Директор центра Ирина Мерсиянова назвала это число самым высоким с 2006 года, то есть за годы проведения НИУ ВШЭ мониторинга состояния гражданского общества. По ее словам, с 2015 по 2021 год доля волонтеров колебалась от 22% до 33%, в «пандемийные» 2020–2021 годы она составляла 23%.

Массовый опрос городского и сельского населения проводился с 14 по 18 ноября методом телефонного интервью. При этом в опросе ВШЭ только 18% респондентов назвали себя волонтерами (исследование включало специальный блок о самоидентификации). Еще 11% полагают, что «вроде бы являются волонтерами, но испытывают сомнения».

В 2020–2021 годы это распределение составляло 8% и 10% соответственно. А из 44% тех, кто сообщил, что оказывал благотворительную помощь в 2022 году, считают себя волонтерами 26%. Еще 15% заявили, что испытывают сомнения, можно ли их так называть.

В исследовании ВШЭ 45% из респондентов, заявивших, что помогали в этом году нуждающимся, сообщили, что оказывали поддержку военным и мобилизованным, проходящим службу в рамках спецоперации, и их семьям. Чаще всего респонденты жертвовали деньги (23%), передавали вещи (18%) или продукты (14%).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дело добровольное: в России в 2022 году резко выросло число волонтеров

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