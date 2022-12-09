В «красной зоне» по рискам отмывания денег оказался 1% юрлиц и ИП

Платформа «Знай своего клиента», которая оценивает надежность компаний по принципу «светофора», относит к «красной зоне» не более 1% юридических лиц и ИП. Такими данными в интервью «Известиям» поделился статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.

«Как и предполагалось, платформа относит к «красной зоне» не более 1% юридических лиц и ИП. Мы считаем, что платформа оказалась весьма полезной для рынка. Она позволяет кредитным организациям получить дополнительную информацию о рисках совершения их клиентами операций по отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», — подчеркнул статс-секретарь службы.

По оценкам финразведки, запуск такой платформы особенно ценится средними и небольшими банками, для которых может быть дорогостоящим создание полномасштабной и всеобъемлющей системы оценки рисков. Отмечается, что сервис был полноценно запущен в 2022 году.

Вместе с тем Негляд подчеркнул, что распространение действия платформы «Знай своего клиента» на физлиц возможно только после полноценной апробации ее механизмов — на данный момент это преждевременно.

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