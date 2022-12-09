Финразведка выявила крупнейшую схему контрабанды с ущербом около 10 млрд

В 2022 году Росфинмониторинг совместно с коллегами из других ведомств пресек попытки вывода из-под ареста активов одной из крупнейших преступных группировок, осуществлявшей контроль за экспортом стратегически важных ресурсов за рубеж. Об этом в интервью «Известиям» сообщил статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.

«Противоправная деятельность группы заключалась в уходе от уплаты налоговых и таможенных платежей. Продаваемая продукция декларировалась во внешнеторговых контрактах и таможенных документах по заниженной стоимости, затем ресурсы контрабандно перемещались через границу и продавались на мировых рынках по рыночным ценам. А после группа легализовала свои преступные доходы», — пояснил он.

Негляд уточнил, что в результате был наложен арест на активы сообщества стоимостью около 10 млрд рублей — это весьма внушительная сумма в сравнении с другими выявленными в последние годы схемами.

Затем через подконтрольные зарубежные компании планировался незаконный вывод за границу более $50 млн (порядка 3 млрд рублей), однако такие попытки удалось пресечь, рассказал статс-секретарь службы.

Группировка пошла еще дальше: она задействовала недобросовестных юристов и адвокатов из Северо-Западного федерального округа. Через них с арестованного фигуранта дела потребовали взыскать задолженность в сумме около 2 млрд рублей, но и это судебное решение было оспорено.

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