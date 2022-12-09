Микрофинансовые организации (МФО) заподозрили в предоставлении расчетных услуг для нелегальных казино и букмекерских контор. Об этом в интервью «Известиям» заявил замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.

«Важный тренд — увеличение объема подозрительных операций с участием микрофинансовых организаций. Часть выявленных операций связана с предположительным использованием МФО в схемах предоставления расчетных услуг для нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор», — подчеркнул он.

Вместе с тем, по его словам, поскольку расследование пока не доведено до финала, раскрывать детали рано.

Герман Негляд также подчеркнул, что в текущих условиях дополнительные усилия необходимо сконцентрировать на оценке законности выводимых из страны активов. Он пояснил: в 2022 году значительное количество операций связано с приобретением недвижимости — тысячи российских граждан приобрели недвижимое имущество за рубежом.

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