На Звенигородской эстакаде водитель легковушки врезался в отбойник

В Москве на Звенигородской эстакаде водитель легкового автомобиля не справился с управлением. В результате он врезался в отбойник, и машина перевернулась на бок. Об этом 8 декабря сообщил столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На Звенигородской эстакаде (съезд на ТТК в сторону Кутузовского проспекта) водитель легкового автомобиля не справился с управлением, врезался в отбойник и перевернулся на бок», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на месте аварии работают оперативные службы города. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.

Как сообщили в ведомстве, движение на дороге не затруднено.

«Известия» сняли место последствий ДТП с квадрокоптера.

Ранее в этот же день стало известно, что грузовик въехал в стоящий автомобиль на 98-м км МКАД. Обстоятельства случившегося неизвестны. Информации о пострадавших не поступало.

Также сообщалось о десятках аварий на дорогах Москвы из-за снегопада и гололеда.