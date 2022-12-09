На Звенигородской эстакаде водитель легковушки врезался в отбойник
В Москве на Звенигородской эстакаде водитель легкового автомобиля не справился с управлением. В результате он врезался в отбойник, и машина перевернулась на бок. Об этом 8 декабря сообщил столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«На Звенигородской эстакаде (съезд на ТТК в сторону Кутузовского проспекта) водитель легкового автомобиля не справился с управлением, врезался в отбойник и перевернулся на бок», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на месте аварии работают оперативные службы города. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.
Как сообщили в ведомстве, движение на дороге не затруднено.
«Известия» сняли место последствий ДТП с квадрокоптера.
Ранее в этот же день стало известно, что грузовик въехал в стоящий автомобиль на 98-м км МКАД. Обстоятельства случившегося неизвестны. Информации о пострадавших не поступало.
Также сообщалось о десятках аварий на дорогах Москвы из-за снегопада и гололеда.