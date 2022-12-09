Награжденные военнослужащие рассказали о работе на передовой СВО

Каждый год 9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. По этому случаю в пресс-службе Северного флота рассказали о подвигах бойцов на передовой спецоперации.

Официально в День Героев Отечества чествуют тех, кто удостоен высших государственных наград и званий, однако на деле этот праздник касается всех отличившихся в боевой обстановке солдат. На фоне происходящих событий таких героев становится всё больше и больше.

Служащие Северного флота ежедневно оттачивают свои навыки на заполярных полигонах. Так, в ходе боевой учебы танкисты учатся как можно более эффективно выполнять огневые и тактические задачи. Процесс идет быстро и слаженно, в том числе благодаря тому, что в составе экипажей действуют настоящие герои.

Командир танка Александр признается, что управление бронетехникой — его стихия. Это подтверждают успехи военнослужащего. В ходе СВО он выполнял обязанности старшины танковой роты. В середине мая блокпост в составе мотострелкового взвода и трех танков удерживал позиции против более чем 300 наемников и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После прямого попадания в танк механик-водитель получил ранение, в связи с чем командир взвода был вынужден покинуть позицию. Тогда Александр взял на себя командование сразу двумя боевыми машинами. Несмотря на все сложности, задача была успешно выполнена. После этого Александр был награжден Георгиевским крестом IV степени и медалью «За боевые отличия».

«В бою бояться некогда. Особенно командиру. Промедление смерти подобно — это буквально. Страшно бывает после боя, когда осознаешь, что было и что могло бы быть», — поделился он.

Также знаки отличия получил другой командир танка, Сергей. Ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За боевые отличия». Во время боестолкновений с ВСУ служащий неоднократно выводил технику из-под артобстрела.

В ходе очередного сражения он спас пострадавшего от вражеской ракеты механика. В первую очередь Сергей эвакуировал раненого в безопасное место, после чего отогнал свою машину. Когда командир танка смог вернуться на позицию, он нанес значительный ущерб технике и живой силе украинской армии.

«Наводчик нажимает на спуск — бабах, а выстрела не происходит. Не можем понять, что происходит. Люк открылся у наводчика, дым, машина назад катится, связь пропала. Как оказалось, по нам прилетела противотанковая управляемая ракета», — рассказал Сергей.

Ни один, ни другой танкист героями себя не считают, говорят — такая работа. Впрочем, командование о бойцах самого высокого мнения. По словам лейтенанта Ахмата, оба солдата не только профессионалы своего дела, но и просто отличные ребята. Он также добавил, что видит в достижениях своих подчиненных заслугу их родных и близких, которые поддерживают надежный тыл и вдохновляют на новые подвиги.

Ранее, 25 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что все участники СВО являются героями. Тогда же он указал, что внимание к вопросам поддержки участников спецоперации по защите Донбасса и их семей должно быть первостепенным.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что вооружение для нужд российских войск должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным. Он отметил, что поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации, является святой обязанностью властей.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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