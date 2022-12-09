Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе СВО

Минобороны России (МО РФ) сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

В частности, отличился командир гаубичной артиллерийской батареи старший лейтенант Дмитрий Трусов. Во время освобождения одного из населенных пунктов Трусов со своим подразделением выполнял артиллерийскую поддержку своих сослуживцев.

Противник выстроил эшелонированную оборону и вел непрерывный артиллерийский огонь по российской пехоте и артиллерии. В результате несколько военнослужащих артиллерийской батареи получили осколочные ранения. Трусов и его подчиненные немедленно выдвинулись на позиции, оказали первую медицинскую помощь раненым и организовали их эвакуацию в безопасное место.

Несмотря на массированный обстрел со стороны врага, старший лейтенант Трусов лично вынес из-под огня двоих сослуживцев, а затем вернулся на свои позиции и продолжил огонь по противнику.

В результате работы Трусова и его батареи был уничтожен взвод вражеских орудий 2А65 «Мста-Б».

Также героизм, по заявлению Минобороны, проявил командир отделения старший сержант Антон Синегубов. Он и его подчиненные выполняли задачи по поиску диверсионно-разведывательных групп в намеченной зоне.

В ходе работы Синегубов обнаружил группу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до взвода, о чем доложил командованию. Завязался бой, в ходе которого старший сержант Синегубов, скрытно перемещаясь по местности, лично уничтожил из штатного оружия боевую машину пехоты противника иностранного производства, а также еще более 10 боевиков.

В результате профессионализма и смелости Антона Синегубова удалось взять стратегически важный населенный пункт под контроль российской армии.

Помимо этого, в МО РФ отметили заслуги командира взвода лейтенанта Андрея Крюкова. На одном из тактических направлений Крюков поддерживал наступление мотострелковых подразделений российской армии, корректируя огонь батареи артиллерии.

Лейтенант Крюков своевременно подготовил технические средства для радиолокационной разведки, вовремя засек в воздухе летящие снаряды врага, определил их траекторию, координаты и класс. Полученную информацию Крюков передал артиллеристам.

Благодаря информации лейтенанта российская армия смогла уничтожить украинский пункт управления, два буксируемых орудия американского производства и почти 20 боевиков.

Ранее, 8 декабря, в ДНР заявили, что постоянная ротация украинских войск в районе Авдеевки говорит об успешной работе российской армии. По мнению местных властей, из-за постоянной смены войск ВСУ не позволяет точно подсчитать численность и потери противника.

Однако в руководстве республики подчеркнули, что ВС РФ очевидно «перемалывают» врага на авдеевском направлении.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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